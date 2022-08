150 de chioscuri pentru vanzarea de flori si ziare vor fi amplasate in Sectorul 6. Valoarea investitiei este de 13 milioane de lei

Un numar de 150 de chioscuri pentru vanzarea florilor si ziarelor vor fi amplasate in Sectorul 6, investitia fiind de peste 13 milioane de lei, potrivit unei hotarari aprobate in sedinta de miercuri a Consiliul Local, cu 18 voturi "pentru" si noua "impotriva". Consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea si amplasarea unui numar de 150 de constructii provizorii pentru comercializarea florilor si a presei. In referatul de aprobare este invocata nevoia de ... citeste toata stirea