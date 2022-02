A facut preinfarct din cauza lui Ciolos. Politicianul, la un pas de moarte. A fost mare scandal

Sursa: Evenimentul Zilei
Luni, 14 Februarie 2022

Europarlamentarul Gheorghe Falca a marturisit ca a facut preinfarct din cauza unui conflict pe care l-a avut cu Dacian Ciolos in campania electorala din 2016 fiind acuzat ca i-a folosit imaginea pe afise.

"Este de regretat ceea ce se intampla la USR, dar noi stiam ca ca domnul Ciolos este un politician cu toane. Imi aduc aminte de anul 2016, cand ba ne spunea ca vrea sa fie premierul nostru, ba ne spunea ca nu avem voie sa ii folosim imaginea. Eu chiar atunci am facut un preinfarct in perioada ...