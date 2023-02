A inceput pregatirea programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Local. Ministrul Mediului anunta o crestere de 15% a bugetului

Prim-ministrul Nicolae Ciuca i-a spus lui Tanczos Barna, ministrul Mediului, in timpul sedintei de Guvern, ca institutia pe care o conduce are timp pana saptamana viitoare sa vina cu lamuriri in legatura cu modul in care programul Rabla poate fi continuat si in 2023. Seful Executivului a adaugat ca sunt asteptate si modificari in bine ale programelor daca este cazul. Barna a declarat ca deja a inceput pregatirea programelor Rabla Clasic, Rabla Plus si Rabla Local.Politicianul a spus ca in ... citeste toata stirea