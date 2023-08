"Un model despre cum trebuie sa fie un om politic"Anuntul despre decesul fostului deputat Tudor Deliu a fost facut de Vlad Filat.Dupa o boala crunta, care l-a macinat si pe care a suportat-o discret si cu smerenie, Tudor Deliu, fost deputat si presedinte al PLDM s-a stins din viata in aceasta seara. Un om care s-a daruit tarii, un om care si-a aparat tara cu arma in mana in conflictul din 1992, un om care a servit interesului national ne-a pararasit lasandu-ne exemplul sau despre ceea ce ... citeste toata stirea