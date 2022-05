Accident mortal, provocat in Bucuresti de un sofer cu atentia furata de un Ferrari. A fost emisa sentinta finala

Un barbat trimis in judecata pentru ucidere din culpa a fost condamnat definitiv la un an si noua luni de inchisoare pentru ucidere din culpa. El a accidentat mortal un pieton care traversa strada regulamentar, pe "zebra". La proces, soferul a declarat ca i-a fost distrasa atentia de un Ferrari. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta finala intr-un dosar de ucidere din culpa in care a fost trimis in judecata un barbat acuzat ca, in iunie 2018, in timp ce conducea pe o strada din Sectorul ... citeste toata stirea