Acesti romani vor primi bani de la stat. Nicolae Ciuca a semnat decizia. Legea este pe masa guvernului

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 07 Aprilie 2022, ora 05:41 21 citiri

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, 6 aprilie, ca Executivul va adopta un act normativ pentru protejarea economiei si a locurilor de munca. Conform noilor reglementari care vor intra in vigoare in cel mai scurt timp, salariatii companiilor care isi inceteaza activitatea vor beneficia de un sprijin financiar acordat de stat.

Statul va asigura o indemnizatie lunara similara cu cele platite in perioada de pandemie. Este vorba despre 75% din salariul de baza.

Premierul Nicolae Ciuca a ...