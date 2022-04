Acum s-a aflat totul. Elena Udrea, tradata de apropiati. Declaratii incredibile. "Si-au vazut doar interesul"

Daniel Funeriu a transmis un mesaj dur pe retelele de socializare. Fostul ministru al Educatiei a marturisit ca Elena Udrea era inconjurata de multi oameni care isi doreau doar sa primeasca functii bune. Foarte putini i-au fost alaturi in ziua in care a fost condamnata.

"Ce spectacol: toti cei care se gudurau la propriu pe langa Elena Udrea pentru functii sunt, acum, moralistii care -cu morga serioasa- "saluta decizia justitiei".

Eu, si multi altii, nici nu ne-am gudurat si nici nu am injurat. ...