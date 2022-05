Acuzatii de dictatura la adresa conducerii USR: Se tem sa piarda controlul. Si asta duce la abuzuri, marginalizari si excluderi

Deputatul USR sustine ca toti ce care critica noua conduce vor fi marginalizati si in final obligati sa demisioneze. El sustine ca liderul organizatiei din Diaspora este impiedicat sa ajunga in Biroul National.

"Indiferent daca isi doresc sau nu, cei ca mine, cu voce mai critica in partid, vor fi treptat marginalizati si se va ajunge la excludere sau demisie fortata. Se intampla asta de luni de zile cu multi membri, mai mult sau mai putin cunoscuti.

Chiar acum are loc un scandal in partid ...