Aderarea Romaniei la Schengen depinde de Olanda. Propunerea lui Nicolae Ciuca pentru oficialii de la Amsterdam: "Suntem in masura sa acceptam aceasta colaborare"

Sambata, 22 Octombrie 2022

Premierul Nicolae Ciuca sustine ca Romania a facut tot ceea ce era necesar astfel incat sa indeplineasca toate cerintele tehnice pentru accederea in spatiul Schengen. Potrivit spuselor sale, acest lucru a fost confirmat si de rezultatele verificarilor facute de catre comisia nominalizata in acest sens.

"Noi ne-am oferit disponibilitatea, inclusiv in relatia bilaterala cu Olanda, astfel incat acolo unde considera ca sunt probleme si doresc sa vina sa verifice la fata locului, suntem in masura sa ...