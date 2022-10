Aderarea Romaniei la Schengen. Rares Bogdan: "Au votat impotriva cei din extrema dreapta". Avertisment pentru Olanda

Parlamentul European a votat, marti, rezolutia prin care se cere aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Rezolutia a fost adoptata cu 547 de voturi pentru, 49 impotriva si 43 abtineri.

Rares Bogdan a aratat, marti, intr-o postare pe Facebook, ca 85% din totalul eurodeputatilor s-au pronuntat in favoarea aderarii Romaniei la Schengen.

"547 de voturi pentru, 49 impotriva, 43 de abtineri. Drum deschis Romaniei in Shengen! Vot covarsitor pentru accesul Romaniei in Spatiul Schengen! Au votat ...