Adevaratul razboi din spatele razboiului. Un expert roman explica mizele economice ale conflictului din Ucraina

Marius Cristian Neacsu, director al Masterului de Geopolitica si Afaceri la Academia de Studii Economice din Bucuresti, a explicat ce mize economice se intrepatrund cu cele militare in razboiul din Ucraina. Razboiul din Ucraina pare a fi unul lung si de uzura, iar dincolo de dramele umane care se intampla in tara vecina acest conflict afecteaza grav si economia lumii. Se stie ca Europa nu este foarte bogata in resurse energetice si incercarile de a gasi rute de aprovizionare cu gaze care sa nu ... citeste toata stirea