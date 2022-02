Adevarul despre aceste pensii! Olguta Vasilescu, dezvaluiri incendiare despre Pilonul II. Toti romanii trebuie sa stie

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 28 Februarie 2022

Lia Olguta Vasilescu a dezbatut problema pensiilor, in cadrul podcastului "Subiecte Capitale". Aceasta spune ca nationalizarea pilonului II de pensii nu a fost un obiectiv in mandatul sau de ministrul al Muncii.

"N-a fost reala. Eu cred ca au fost bani foarte multi bagati in campanie impotriva noastra", a explicat primarul Craiovei.

Olguta Vasilescu declara ca nu a existat calcule privind cheltuirea banilor publici.

"Nimeni nu intrase sa faca o cercetare sa vada ce s-a intamplat cu banii nostri, ...