Adolescentii de peste 12 ani se pot prezenta fara programare la cabinetele de vaccinare pediatrice

Vineri, 14 Ianuarie 2022

Tinerii de peste 12 ani se pot prezenta fara programare la cabinetele de vaccinare pediatrice in peioada 13-25 ianuarie, a anuntat joi CNCAV.

"In perioada 13-25 ianuarie, persoanele cu varsta de peste 12 ani, care se adreseaza pentru vaccinare cu prima doza in centrele de vaccinare in care sunt organizate si cabinete de vaccinare pediatrice, se vor prezenta direct, fara programare in ...