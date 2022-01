Adrian Caciu: CEC Bank trece prin cea mai profitabila perioada din istorie

Sursa: Jurnalul National Miercuri, 12 Ianuarie 2022, ora 05:37 33 citiri

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spune ca CEC Bank trece prin cea mai profitabila perioada din istorie. Banca a platit dividente in valoare de peste 600 de milioane de lei statului roman, sustine demnitarul.

"Aprobarea, la finalul anului 2021, a mecanismelor financiare prin care a fost incheiat procesul de capitalizare al CEC Bank, incepute in anul 2019, isi arata eficienta. CEC Bank a virat catre bugetul de stat peste 634 milioane de lei, in contul dividendelor din profitul aferent anilor ...