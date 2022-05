Adrian Constantin, zis Piticu, din Clanul Sportivilor, trimis in judecata in stare de arest. A sechestrat un om de afaceri

Fostul rugbist Adrian Constantin, zis "Piticu", om de afaceri si recuperator din Clanul Sportivilor, a fost trimis in judecata de DNA in stare de arest pentru santaj, lipsire de libertate in mod ilegal, loviri si alte violente, potrivit unui comunicat al DNA, transmite G4media. Conform sursei citate, alaturi de Adrian Constantin sunt judecati si Simion Serban si Vladimir Iarmomedov zis Volodea, un cetatean din Republica Moldova. Ei l-ar fi amenintat cu moartea pe omul de afaceri Claudiu ... citeste toata stirea