Adrian Nastase, declaratii bomba despre "eliminarea" lui Crin Antonescu de catre Serviciile Interne si cele Externe

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 14 Mai 2022, ora 05:42 0 citiri

Fostul premier Adrian Nastase a vorbit intr-un interviu cu Marius Tuca ca Serviciile Secrete conduc Romania in masura in care li se arata disponibilitate din partea liderilor politici. Fostul premier a vorbit despre presiunea care s-a pus pentru retragerea candidaturii lui Crin Antonescu de atunci.

In opinia sa, PSD si PNL ar putea incerca un nou experiment USL, cu un candidat comun la presedintie si premier de la celalalt partid, dar da de inteles ca respectivul candidat trebuie sa fie agreat ...