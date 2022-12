Adrian Nastase, dezvaluiri despre privatizarea Petrom. Deciziile gresite ale statului roman

Fostul premier PSD, Adrian Nastase, pe vremea caruia a fost privatizata compania Petrom, prin vanzarea a jumatate de actiuni catre OMV, a facut o serie de comentarii legat de acest subiect. In emisiunea lui Robert Turcescu, "Sub semnul intrebarii", Adrian Nastase a explicat in ce context a fost privatizata compania Petrom si de ce a gresit statul roman, ulterior.

Potrivit spuselor fostului premier, in momentul privatizarii, Petrom avea un numar foarte mare de angajati, in jur de 60.000, ...