Adrian Nastase spune ca privatizarea Petrom a fost utila pentru Romania din punct de vedere politic

Adrian Nastase considera ca privatizarea Petrom a fost utila pentru Romania, din punct de vedere politic. Fostul premier a fost, se pare, derajat de criticile din ultima vreme cu privire la acest contract."Am constatat, in ultimele saptamani, o concentrare a dezbaterilor pe momente si decizii luate in urma cu 20 de ani. Unii considera ca integrarea in NATO sau aderarea la UE nu prea erau necesare. Pot sa inteleg frustrarile determinate de decizia Austriei legata de aderararea noastra la ... citeste toata stirea