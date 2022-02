Aeronavele F-16 Fighting Falcon din dotarea Fortelor Aeriene Romane, misiuni de antrenament cu avioane F/A-18 Super Hornet americane

Circa 50 de militari americani si patru avioane F/A-18 Super Hornet desfasoara, pana in 17 februarie, zboruri de antrenament impreuna cu militari romani si aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane. "Un detasament american compus din aproximativ 50 de militari si patru aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Fortelor Navale ale Statelor Unite ale Americii dislocate in Europa (United States Naval Forces Europe), va executa, in perioada 8 - 17 februarie, misiuni de antrenament in ... citeste toata stirea