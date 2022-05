Afacere de milioane de euro langa un radar ce comunica direct cu baza Deveselu. "Nu s-a cerut avizul MApN"

MApN a dat in judecata Consiliul Judetean Dolj dupa ce a autorizat construirea unui depozit in zona radarului din localitatea Carcea. Instalatia militara este importanta pentru apararea aeriana a Romaniei. In spatele afacerii sta chiar primarul din Carcea. Pe raza celei mai prospere comune din Dolj, comuna Carcea, situata la cativa kilometri de Craiova, exista un sistem radar de supraveghere a spatiului aerian. O zona strategica unde nu ai voie sa construiesti nimic fara avizul Armatei. Este ... citeste toata stirea