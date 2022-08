Agentia de Investigatii de Mediu acuza Romania ca sprijina comertul ilegal cu gaze fluorurate si cere o ancheta din partea Parchetului European VIDEO

La mai bine de un an dupa ce EIA a dezvaluit informatii despre comertul ilegal al Europei cu hidrofluorocarburi daunatoare climei, organizatia nonguvernamentala solicita Parchetului European o investigatie asupra pietei negre in crestere a gazelor cu efect de sera si indica Romania drept "un punct de intrare ilegal major in UE". "Raportul "Europe's Most Chilling Crime" a dezvaluit ca Romania este un punct de intrare ilegal major in UE, iar esecul autoritatilor din aceasta tara de a actiona in ... citeste toata stirea