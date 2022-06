Aglomeratie in centrul Bucurestiului dupa ce pasajul Unirii a fost inchis pentru reparatii FOTO

Aglomeratie in centrul Bucurestiului din cauza soferilor care sunt nevoiti sa tranziteze Piata Unirii dupa ce luni dimineata au inceput lucrarile de reabilitare ale Pasajului Unirii, fiind traversat zilnic de aproximativ 60.000 de masini. Pasajul Unirii a fost construit in anii 1986- 1987. Acesta este incadrat in clasa starii tehnice IV - nesatisfacator, ceea ce inseamna ca prezinta "deficiente serioase" la structura de rezistenta, care pun in pericol viata a sute de mii de oameni din sectorul ... citeste toata stirea