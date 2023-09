Presedintele partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, a transmis ca nu va lua in calcul formarii unei coalitii de guvernare cu PNL sau PSD la alegerile din 2024.Participantii Conferintei Nationale Aur dedicata alegerilor din 2024 a ales sa excluda orice fel de alianta cu aceste partide. Decizia a fost adoptata in mod formal in forurile de conducere ale partidului si a fost comunicata astazi in spatiul public.AUR si-a stabilit strategia electoralaPentru acest final de ... citeste toata stirea