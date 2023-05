In 2024, romanii isi vor alege un nou presedinte. Remus Stefureac, director general INSCOP Research, a creionat profilul viitorului sef de stat, prezentand calitatile pe care acesta trebuie sa le aiba. Acesta a tinut sa sublinieze faptul ca, la noi in tara, presedintele are puterea de a da tonul modului in care se guverneaza.Viitorul presedinte al Romaniei trebuie sa stie sa negocieze pentru interesele tarii, trebuie sa fie bine vazut in strainatate, insa trebuie sa aiba si abilitatea de a uni ... citeste toata stirea