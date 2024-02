Alegeri 2024. Kelemen Hunor: Pentru noi, miza este interesul maghiarilor din Romania

Kelemen Hunor sustine ca organizarea simultana a scrutinelor nu va schimba nimic in Romania. Totodata, liderul UDMR a precizat ca nu nu ii este teama de alegeri, avand in vedere ca partidulsi-a facut treaba. Conform acestuia, comunitatea maghiara ar trebui sa castige cat mai multe posturi in administratia locala.Kelemen Hunor, despre comasarea alegerilorPresedintele UDMR a subliniat ca formatiunea pe care o conduce nu este afectata de comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. ... citește toată știrea