Alegeri 2024. Nicolae Ciuca, viitorul presedinte al Romaniei? Dezvaluiri din interiorul PNL

Marti, 03 Mai 2022

Premierul Nicolae Ciuca are toate sansele sa devina presedintele Romaniei, la alegerile din 2024. Este general de armata, ceea ce presupune un om ordonat si disciplinat, si are cam toate calitatile pe care si le doresc romanii.

Unul dintre liberalii care a vorbit despre Ciuca, ca despre viitorul presedinte al Romaniei, a fost purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, fost ministru al Sportului.

"Preocuparea noastra in momentul de fata este 100% guvernarea. Trebuie sa recunoatem ca orice premier ...