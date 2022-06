Alegerile din USR au fost devansate. Congresul va avea loc in luna iulie. Catalin Drula: Nu mai putem astepta pana in toamna

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 11 Iunie 2022, ora 05:43 15 citiri

Liderul interimar al USR a anuntat ca alegerile pentru sefia partidului vor avea loc in luna iulie. Catalin Drula spune ca nu se mai poate astepta pana in octombrie cand erau programate initial.

"In contextul actual si in perspectiva lui 2024, USR trebuie sa aiba un leadership stabil si un presedinte ales cu voturile voastre. Nu mai putem astepta pana in toamna", le-a transmis Drula membrilor din USR, potrivit Digi 24.

El a mai spus si ca actuala coalitie de guvernare este ...