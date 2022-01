Alerta cu bomba la Curtea de Apel Bucuresti. Cladirea a fost evacuata

Cladirea Curtii de Apel Bucuresti a fost evacuata in dimineata zilei de miercuri, 26 ianuarie, dupa ce o persoana a anuntat la 112 ca in interior se afla o bomba. O persoana a sunat miercuri dimineata la numarul de urgenta 112 si a amenintat ca in sediul Curtii de Apel Bucuresti se afla o bomba. Cladirea a fost evacuata, iar traficul din zona a fost restrictionat. "In aceasta dimineata, prin apel la 112, o persoana a anuntat existenta unui dispozitiv exploziv in ... citeste toata stirea