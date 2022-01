Alexandra Toader si-a dat demisia din functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului

Alexandra Toader si-a dat demisia din functia de presedinte executiv al Institutului De Investigare a Comunismului si memoria Exilului Romanesc. Ea detinea aceasta functie din 16 ianuarie 2020. Alexandra Toader a facut anuntul pe pagina de Facebook: "Astazi, mi-am inaintat demisia din functia de presedinte executiv al IICCMER. In perioada celor doi ani de mandat, am intreprins toate actiunile aferente indeplinirii scopului si obiectivelor IICCMER, in ciuda faptului ca am preluat o institutie ... citeste toata stirea