Rafila cauta droguri in farmacii. Ministerul Sanatatii a demarat un control amplu la peste 500 de unitati farmaceutice. Verificarile se vor desfasura in perioada urmatoare si vor viza operatiunile cu Oxicodona si Fentanil. Aceste doua medicamente sunt printre preferatele tinerilor care apeleaza la substante interzise. In cadrul acestui demers, Ministerul Sanatatii va colabora cu Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR), se arata intr-un comunicat.Masura vine in ... citeste toata stirea