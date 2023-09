Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a vorbit luni, 18 septembrie, despre motiunea de depusa impotriva sa. In plenul Camerei Deputatilor, ministru i-a acuzat pe semnatari, USR si Forta Dreptei, ca dezamagesc prin aceste acte, la fel cum au facut si in perioada in care se aflau la guvernare.Ministrul spune ca atunci cand a aflat despre motiunea impotriva sa a privit-o cu interes. El spune ca apreciaza criticile care sunt facute cu buna credinta si corespund realitatii. O astfel de motiune ... citeste toata stirea