Alexandru Rafila: Ne pregatim si noi pentru relaxarea restrictiilor

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 15 Februarie 2022, ora 05:42

"Cifrele ne arata ca am intrat pe un trend descent a numarului de cazuri de infectare, care trebuie sa se cupleze cu alti doi indicatori ca sa putem discuta despre ridicarea restrictiilor si chiar si a starii de alerta.

Alexandru Rafila, despre ridicarea restrictiilor

In primul rand, e vorba despre scaderea numarului persoanelor care sunt internate, dar mai ales despre scaderea numarului de pacienti internati in sectiile de Terapie Intensiva.

Pentru ca, in tarile europene, unde s-a decis ...