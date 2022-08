Alianta spectaculoasa in politica romaneasca. USR, ajutor nesperat pentru PSD

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 24 August 2022, ora 05:40 8 citiri

Liderul USR a anuntat ca partidul pe care il conduce va depune o motiune simpla impotriva ministrului Energiei. Catalin Drula a declarat Virgil Popescu nu a reusit sa tina sub control preturile la energie.

"USR va depune o motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare.

Dupa trei ani in care ministrul a fost doar un spectator in fotoliu, romanii platesc facturi uriase la energie si saracesc pe zi ce trece.

Europa de Vest adopta masuri care au ...