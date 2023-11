Ministrul Gorghiu detine 10,77% dintr-un teren care se afla in Mogosoaia si care a fost cumparat in 2005 si are 1830 de metri patrati. De asemenea are si o casa de locuit in Bucuresti. Este cumparata in 2008 si are 125 de metri patrati. Sotul are un apartament cumparat in 2004 de 174 metri patrati, tot in Bucuresti. La capitolul bijuterii, sotul are astfel de obiecte in valoare de 83.000 de euro. In schimb Alina Gorghiu detine tablouri in valoare de 8.000 de euro.La capitolul conturi, ... citeste toata stirea