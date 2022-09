Alina Gorghiu, despre candidatura lui Nicolae Ciuca la prezidentiale: "Avem foarte multe variante"

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 30 Septembrie 2022, ora 05:40 16 citiri

Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, sustine ca Nicolae Ciuca este prima varianta luata in calcul de PNL pentru o candidatura la alegerile prezidentiale din 2024. Ea spune, insa, ca aceasta nu este singura optiune si ca partidul mai are multi alti potentiali candidati.

"(PNL) are foarte multe variante, dar n-am sa dau numele candidatilor. Prima varianta este presedintele partidului, dintotdeauna, presedintele partidului a candidat la presedintia Romaniei. Asta a fost regula in ...