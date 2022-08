Ambasadorul britanic: Natura, darul Romaniei pentru Europa; bucurestenii ar trebui sa vorbeasca cu mandrie despre Vacaresti

Natura este darul Romaniei pentru Europa, a transmis ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, care a vizitat Parcul Vacaresti, pe care il considera "un succes ecologic". Intr-un interviu acordat Asociatiei Parcul Natural Vacaresti, Noble a afirmat ca nu se vorbeste atat de des pe cat ar trebui despre aceasta zona."A fost o surpriza, pentru ca am auzit in trecut despre Vacaresti, dar nu m-am asteptat la ceva atat de dezvoltat si atat de salbatic, chiar in centrul orasului. Deci, ... citeste toata stirea