Ambasadorul Romaniei in SUA, despre cresterea ratei de refuz pentru vizele in SUA: O crestere artificiala. Nu suntem ingrijorati

Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre cresterea ratei de refuz pentru vizele romanilor ca este o crestere artificiala, care a fost generata de o scadere a numarului total de aplicanti. El a precizat ca datele sunt pentru anul fiscal 2021, cand au fost de 3 ori mai putine cereri decat in 2019 si a aratat ca nu a vazut guvernele Romaniei din ultimii 12 ani determinate sa faca ceva in acest sens."Sunt in continuare ... citeste toata stirea