Ambasadorul Romaniei la Viena, chemat in tara. Decizia semnifica o racire a relatiilor diplomatice cu Austria. Update

Vineri, 09 Decembrie 2022, ora 15:32

Update 13:21: In vreme ce Ministerul Afacerilor Externe il recheama in tara, pentru consultari, pe ambasadorul Emil Hurezeanu, romanii ii considera vinovati pentru esecul Schengen pe altii. Jurnalistul Ionut Cristache a prezentat rezultatele unui sondaj intern al PNL care arata pe cine vad romanii responsabili pentru votul negativ primit in Consiliul JAI.

Pe primul loc, indicat de 36% dintre respondenti este presedintele Klaus Iohannis. El este urmat PSD, cu 9%, PNL, cu 8%, de premierul Nicolae ...