Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu despre sansele de aderare la Schengen: Rana a fost inflamata, trebuie sa gasim solutii de cicatrizare

Ambsadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu spune ca fac eforturi pe toate planurile pentru ca Romania sa intre in Schengen in acest an. Dupa ce a Austria a blocat in decembrie 2022 acest demers, ambasadorul Romaniei a fost rechemat in tara, dar s-a intors ulterior la post.Colaborare bunaGestul Austriei de a bloca aderarea Romaniei a fost unul neasteptat, mai ales ca cele doua tari colaborasera foarte bine in ceea ce priveste controlarea migratiei."Relatia (romano-austriaca) nu poate decat ... citeste toata stirea