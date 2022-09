Ambasadorul Ucrainei in Romania, intr-o vizita de prezentare la Senat. A fost primit de Alina Gorghiu

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 27 Septembrie 2022, ora 05:42 27 citiri

Alina Gorghiu l-a primit, luni, la Senat, pe ambasadorul Ucrainei in Romania, Ihor Vasylyovych Prokopchuk. Cei doi au discutat despre razboiul din tara vecina, iar presedinta interimara a Senatului a salutat decizia lui Volodimir Zelenski de a trimite un diplomat de cariera in calitate de ambasador la Bucuresti.

Acest fapt reflecta importanta relatiilor bilaterale dintre Ucraina si Romania.

Razboiul din Ucraina, in centrul discutiilor

In timpul intanirii, Gorghiu a sustinut din nou sprijinul ...