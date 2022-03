Amenzi de 1,5 milioane de lei in urma controalelor ANPC in peste 100 de mari magazine. 17 unitati au fost inchise FOTO

Peste 100 de mari magazine au fost controlate in ultima saptamana de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind date amenzi in valoare de peste 1,5 milioane de lei. De asemenea, 17 unitati au fost inchise temporar, pana la remedierea deficientelor. ANPC a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca in perioada 14-21 martie au fost verificate 103 magazine mari, apartinand lanturilor Mega Image, Carrefour, Lidl, Penny, Profi, Kaufland, Auchan, Selgros, Metro, ... citeste toata stirea