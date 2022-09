Amenzi de sute de lei pentru minorii care sunt prinsi ca fumeaza in spatiul public. Proiect de lege

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 29 Septembrie 2022, ora 05:41 13 citiri

Persoanele

cu varsta de pana la 18 ani vor fi sanctionati cu amenda de pana la 500 de lei daca sunt prinsi ca fumeaza in spatiile publice.

Minorii sa fie sanctionati daca fumeaza in public

Cand vorbim despre

spatiile publice, acestea sunt: drumuri publice, parcuri, stadioane si terenuri sportive, institutii culturale, sali de spectacole, institutii sau imitati economice, mijloace de transport, autogari, gari si aeroporturi de stat si private si in unitatile de invatamant public sau privat.

In ...