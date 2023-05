Inca un copil a fost atacat de un caine lasat nesupravegheat. Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de duminica 28 mai, pe strada Bobaii din comuna gorjeana Turburea. Un copil in varsta de 12 ani a fost muscat de picior de un caine pe care stapanul il lasase pe strada fara lesa si fara botnita pe strada. Copilul a fost dus de urgenta la spital, iar pe numele stapanului cainelui din rasa Amstaff a fost deschis un dosar penal.Stapanul este un barbat in varsta de 31 de ani care va fi certat ... citeste toata stirea