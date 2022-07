Amenzi uriase pentru taximetristii de la Gara de Nord. In doar doua ore Politia Locala a Capitalei a dat sanctiuni totale de peste 28.000 de lei

In ultima saptamana, politistii locali au aplicat taximetristilor din Capitala amenzi totale de peste 43.000 de lei, iar 28.000 de lei au reprezentat doar sanctiuni aplicate joi, in decurs de doua ore, la Gara de Nord, potrivit Agerpres. Controalele din ultimele sapte zile au avut loc la Piata Romana si Gara de Nord si au vizat depistarea si sanctionarea soferilor care incalca prevederile Legii taximetriei si ale Regulamentului privind serviciului public de transport local in regim de taxi, ... citeste toata stirea