Amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza

Amenzile contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza, a decis plenul Senatului prin adoptarea in unanimitate a unei propuneri legislative initiate de un grup de parlamentari PSD. "Se anuleaza amenzile contraventionale aplicate in baza art. 4 alin. (1) din OUG 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare in Romania, neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Amenzile (...) care au fost achitate partial sau in