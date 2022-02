Americanii au trimis avioane F-16 Viper inarmate cu rachete deasupra Romaniei

Avioane F-16CM Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene ale SUA patruleaza in spatiul aerian al Romaniei cu munitie de lupta la bord, iar avioanele Fortelor Aeriene Romane si aliate aflate in Romania executa preventiv zboruri in misiuni de tipul "Combat Air Patrol". Ministerul Afacerilor Externe le cere romanilor aflati in Ucraina sa paraseasca urgent zona. Pe fondul escaladarii tensiunilor la frontierele Ucraina-Rusia si Ucraina-Belarus, avioanele de lupta, dar si aeronavele de supraveghere ale ... citeste toata stirea