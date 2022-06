Analist militar despre pericolul care paste armata ucraineana in Donbas: "Ar putea fi o lovitura majora pentru ea" VIDEO

Colonelul in rezerva al fortelor aeriene ale SUA, Cedric Leighton, a explicat pentru CNN ca pentru a cuceri regiunea Donbas, un obiectiv al razboiului dus in Ucraina, Rusia ar trebui sa poata incercui fortele ucrainene, si un punct crucial al acestui efort este controlul asupra Severodonetk, aflat in nord. In acest moment, fortele ruse au control asupra unei linii ce porneste din Harkov (nord-est) si coboara spre Harkov (in sud), iar de-a lungul ei se duc lupte care conteaza pentru Donbas, a ... citeste toata stirea