Analist politic de la Belgrad: Rusia cauta un nou razboi pentru a iesi din impasul din Ucraina, iar Kosovo ii poate servi drept prilej

Un analist politic sarb avertizeaza ca Vladimir Putin cauta un nou conflict armat pentru a plasa razboiul din Ucraina in plan secund ca atentie, iar tensiunile sarbo-kosovare pot fi exploatate pana la acest punct. In loc sa incerce sa gaseasca o solutie diplomatica la dezastrul pe care l-a creat odata cu invadarea Ucraina, Rusia cauta un alt conflict in scopul de a reduce atentia asupra agresiunii sale, comenteaza Orhan Dragas, fondatorul si directorul Institutului de Securitate Internationala ... citeste toata stirea