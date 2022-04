Analiza BBC. De ce vrea Putin Donbasul

Armata rusa si-a retras trupele din jurul Kievului si si-a indreptat in mare parte atentia asupra regiunii Donbas, in estul Ucrainei. Aceasta miscare ar putea duce la o prelungire a razboiului, relateaza BBC. Dupa 49 de zile de razboi, fortele ruse au provocat deja o catastrofa umanitara in estul Ucrainei, transformand in ruine orasul Mariupol, dar nu au reusit sa infranga armata ucraineana. "Vom lupta pentru fiecare metru din pamantul nostru", a promis presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ... citeste toata stirea