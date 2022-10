Andrei Marga recidiveaza: Prin cedari teritoriale, de aceasta data din partea Ucrainei, s-ar putea ajunge la o pace durabila

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 10 Octombrie 2022, ora 05:41 17 citiri

Fost ministru de Externe, Andrei Marga a publicat un text in care isi sustine teoriile conform carora Ucraina trebuie sa cedeze teritorii, in schimbul pacii. In opinia sa, aceasta ar fi o solutie dictata de "realismul politic" in conformitate cu regulile dreptului international, tinand cont de interesele Moscovei.

Doar astfel, prin cedari teritoriale, de aceasta data din partea Ucrainei, s-ar putea ajunge la o pace durabila, spune Andrei Marga. O pace pe care nimeni nu o poate garanta, asa cum ...